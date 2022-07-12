روسيا تجري اختبارات جديدة لأقوى صاروخ باليستي عابر للقارات

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أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء اختبارات جديدة لأقوى صاروخ باليستي عابر للقارات.. بينما أعلنت أوكرانيا ارتفاع عدد القتلي من الجنود الروس إلى أكثر من 37 ألفا، منذ بداية التدخل العسكري.



في الإطار.. أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روجوزين، اليوم، إجراء اختبارات جديدة للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سارمات".



وقال روجوزين، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن أقوى صاروخ نووي بعيد المدى في العالم يجري إعداده لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن، في 21 يونيو الماضي، أن صاروخ "سارمات" سوف يدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.