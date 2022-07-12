اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:04 م
أكرم القصاص
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رئيس مياه الشرب بالبحر الأحمر يتفقد مواقع الشركة لمتابعة سير العمل خلال أيام العيد

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:44 م
رئيس مياه الشرب بالبحر الأحمر يتفقد مواقع الشركة لمتابعة سير العمل خلال أيام العيد جانب من المتابعة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، عدد من مواقع الشركة وفروعها لمتابعة سير العمل خلال فترة العيد للاطمئنان علي سير العمل بها ، حيث تفقد العمل داخل محطات وروافع الشركة حيث يجري العمل  بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعه  لضمان جودة الخدمة التى تقدمها الشركة لأهالي المحافظة

وأكد رئيس الشركة  علي الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمه لمراقبة جودة مياه الشرب وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية

ومن جهة اخري يواصل الخط الساخن اعماله طوال 24 ساعه  في  استقبال استفسارات وشكاوي المواطنين  والتعامل معها علي الفور بالإضافة الي خدمة الواتس آب whatsapp  للاستعلام عن مواعيد ضخ المياه علي رقم
01001849993

وكانت اعلنت شركة مياه البحر الأحمر حالة الطوارئ مع رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الاضحي  المبارك .





 


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