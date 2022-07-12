رئيس مدينة الشهداء بالمنوفية يطمئن على الالتزام بتعريفة الركوب بموقف السيارات

زار طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم موقف سيارات الشهداء النموذجي برفقة مديري التفتيش بمجلس المدينة، ومحافظة المنوفية لتفقد انتظام حركة السيارات، وسلوك السائقين، والوقوف على سير العمل به، وإلزام جميع السائقين داخل الموقف بتعريفة الركوب المقررة، وعدم وجود أي زيادة عليها، كما استمع إلى شكاوى، وطلبات السائقين.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمواقف السيارات بنطاق المحافظة للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.