رئيس مدينة أشمون فى المنوفية يتفقد سير العمل بالمستشفى العام

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة تفقدية لمتابعة سير وانتظام العمل بمستشفي أشمون العام خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بتلك الفترة، وكذا الاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

كما تفقد رئيس المدينة قسم العناية الحرجة وأقسام الاستقبال والطوارئ، ووحدة القسطرة، والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى مدى كفاءة واستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع أقسام المستشفي .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الأضحي المبارك .

وأكد النمر، أنه تم التنبية علي نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بصفة دورية بالشارع من خلال شن الحملات الصباحية والمسائية والتصدي لكافة المخالفات وإزالة كافة الاشغالات بالطرق والشوارع والمتابعة الدورية والمستمرة لازالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية .

وأضاف النمر أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمجلس مدينة أشمون وجميع الوحدات المحلية تتواجد علي مدار ال 24 لتلقي أي شكاوي أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك علي أرقام 3442016 أو علي رقم3441996 وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة أشمون .

كما أجرى رئيس مركز ومدينة أشمون يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات جولة تفقدية للوحدة المحلية بسبك الأحد، قام خلالها بمتابعة سير الأعمال والتأكد من تواجد أطقم النوبتجيات في رابع أيام عيد الأضحى المبارك وإنتظام العمل بها بشكل جيد، والتأكد من خطوط سير المركبات والمعدات الخاصة بالوحدة .

وخلال جولتة بسبك الأحد إستمتع النمر إلي شكاوي ومطالب المواطنين بالشارع والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، موجها ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .



جانب من جولة محلة سبك