رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يستجيب لمطالب المواطنين

المنوفية – فريق المحافظات

عقد اليوم المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بديوان عام مجلس مدينة أشمون بمحافظة المنوفية اللقاء اليومى بالمواطنين، حيث التقى بعدد كبير من المواطنين من مختلف قري مركز ومدينة أشمون .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتواصل الدائم مع المواطنين سواءً بالقاءات الميدانية أو بمقر ديوان عام مجلس مدينة أشمون .

وخلال اللقاء استمع النمر إلى شكواهم ومطالبهم، ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، مؤكدا على حرص جميع الجهات التنفيذية بمركز أشمون بحث جميع المطالب المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية والوضوح .

وأكد النمر علي أهمية هذه اللقاءات، وذلك تسهيلا في حل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين بمركز أشمون، وتذليل كافة العقبات من خلال الاستماع إلى مشاكلهم واتخاذ كافة الإجراءات الفورية فيما لا يخالف القانون، مشيرا إلى أنه يسعى جاهداً لتلبية كافة طلبات المواطنين، وتيسير الخدمات وسرعة إنجازها والتصدى بكل حزم لكل من يعرقل خدمات المواطنين بكافة القطاعات .

وشدد النمر على جميع القطاعات الخدمية بمركز أشمون، ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بصفة مستمرة للوقوق علي مشاكل المواطنين والتواصل معهم والحل العاجل والفوري لمشاكلهم بهدف توفير سبل الراحة والعيش الكريم والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.