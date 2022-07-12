رئيس القنطرة شرق: استكمال مشروعات حياة كريمة بقرى المركز بتكلفة 2 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس راضى عمار، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أن نسب الإنجاز ممتازة فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهى قرى جلبانة، الأبطال والتقدم والسلام، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية لتلك المشروعات وفق توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وتصل تكاليف المشروعات لنحو 2 مليار جنيه.

وأضاف راضى عمار لـ"اليوم السابع"، أن أغلب المشروعات انتهت بنسبة 100% على سبيل المثال في قطاع الرى والزراعة تتراوح نسب التنفيذ من 40% إلى 100%، وجار تنفيذ قطاع سكن كريم، حيث تم استلام الموقع من قبل الجهات المختصة، وجار إعداد حصر المساكن للإنشاء ورفع الكفاءة، وتم استطلاع رأي المواطنين للسكن الكريم ورفعها إلى وزير التنمية المحلية ومجلس الوزراء، موضحا أن المنازل ستكون من طابق واحد.

وفى قطاع الغاز أشار إلى أن نسب تنفيذ المشروعات تتراوح من 62% إلى 85% في قري السلام والتقدم والأبطال مع المضي قدما لاستكمال الوصلات الداخلية للقرى، كاشفا أن قطاع الطرق يسير وفق الجدول المخطط له، حيث تتراوح نسب التنفيذ من 24% إلى 95 % في قرى السلام الأم وميت أبو الكوم.

كما تم إنشاء مبنى إسعاف الأبطال والتقدم والأمل والسلام الجديد والأبطال وادي التكنولوجيا وكوبري السلام، كما تم تركيب وتوصيل الخطوط الرئيسية للمياه وعمل الاختبارات على الخطوط وإنشاء خزانات مياه‏، كما تم الانتهاء بنسبة 50%، من 3 محطات معالجة في قطاع الصرف الصحى، لافتا إلى أنه جار الانتهاء من المباني الإدارية، وتم تركيب مواسير أقطار مختلفة.

وكشف أنه فى قطاع الكهرباء تم إنجاز 20%، وتم البدء في الحفر في 4 قرى للكابلات، وجار استئناف العمل في قطاع التعليم، حيث تم إنجاز 100% كما تم إنشاء 25 فصلا بالمدرسة جلبانة الابتدائية، وإنشاء 21 فصلا بمدرسة خالد ابن الوليد للتعليم الأساسي و توسيع وإنشاء 15 فصلا بمدرسة أبو بكر الصديق ‏الابتدائية، وإنشاء 22 فصلا بمدرسة العاشر من رمضان بالأبطال، ورفع كفاءة مدرستين التقدم ومدرسة الزراعة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة قطاع الشباب والرياضة وانتهاء الأعمال في مركز شباب أم القرى والأحرار، والانتهاء بنسبة 100‎%‎ من قطاع الري والزراعة، وفق توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

من جانبه، أشاد محمد دخل الله منسق المبادرة بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، بجهود جهات التنفيذ التي أنجزت أغلب المشروعات بنسبة 100%، منها على سبيل المثال إنشاء مجمع خدمات حكومية وإنشاء مجمع خدمات زراعي وبيطري ورفع كفاءة مبنى الإسعاف، وكذلك بالمتابعة اليومية من المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، للإسراع بتنفيذ كل المشروعات التي تتضمنها المبادرة.