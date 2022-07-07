حياة كريمة: الانتهاء من مشروعات شرق القناة بنسبة 100‎%‎

كتب عبد الحليم سالم

أكد محمد دخل الله منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، انه تم الانتهاء من عشرات المشروعات فى قرى التقدم والأبطال وجلبانة والسلام، بنسبة 100%، منها على سبيل المثال إنشاء مجمع خدمات حكومية وأنشاء مجمع خدمات زراعي وبيطري ورفع كفاءة مبنى الاسعاف.

أضاف دخل الله لـ" اليوم السابع" انه تم إنشاء مبنى إسعاف الابطال والتقدم الامل ، والسلام الجدي والأبطال وادي التكنولوجيا وكوبري السلام، كما تم تركيب وتوصيل الخطوط الرئيسية للمياه وعمل الاختبارات على الخطوط وإنشاء خزانات مياه‏، كما تم الانتهاء بنسبة 50%، من 3محطات معالجة في قطاع الصرف الصحي ، لافتا انه جاري الانتهاء من المباني الإدارية وتم تركيب مواسير أقطار مختلفة.

وكشف أنه في قطاع الكهرباء تم إنجاز 20% ، وتم البدء في الحفر في 4 قرى للكابلات ، وجاري استئناف العمل في قطاع التعليم ، حيث تم إنجاز 100% كما تم إنشاء 25 فصل بالمدرسة جلبانة الابتدائية و إنشاء 21 فصل مدرسة خالد ابن الوليد للتعليم الأساسي و توسيع وإنشاء 15 فصل مدرسة أبو بكر الصديق

‏الابتدائية و إنشاء 22 فصل بالمدرسة العاشر من رمضان بالأبطال، ورفع كفاءة مدرستين التقدم و مدرسة الزراعة .

أشار أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة قطاع الشباب والرياضة وانتهاء الأعمال في مركز شباب أم القرى والاحرار ، والانتهاء بنسبة 100‎%‎ من قطاع الري والزراعة، وفق توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية .