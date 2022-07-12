دار الإفتاء: سهام التشكيك لن تنال من الأزهر الشريف وهو شاهد على وسطية الإسلام

كتب لؤى على

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء منشور دعم للأزهر الشريف قالت فيه: الأزهر الشريف قيمة وقامة.. مكان ومكانة.. شاهد صدق ولسان عدل على وسطية الإسلام وسماحة تشريعاته في بناء الإنسان والأوطان.. وسيستمر منهجه الرشيد على يد علمائه الكرام في نشر العلم الصحيح والفهم السديد للدين ولن تنال منه سهام التشكيك".

من ناحية أخرى كانت قد كشفت دار الإفتاء عن أحدث مشروعات الأمانة تحت مسمى المواجهة الالكترونية، ويقصد به مجموعة من البرامج المخطط تنفيذها في إطار المواجهة الإلكترونية للتطرف، بعد أن بات الإرهاب السيبرانى بمقدمة الأسلحة المستخدمة ضد البشرية من قبل الجماعات التكفيرية والإرهابية.

وتعد ذاكرة التطرف أرشيفًا تكنولوجيًا عملاقًا يجمع إصدارات التنظيمات التكفيرية والإرهابية والنتاج الفكري المتطرف لأعلام الفكر التكفيري القديم والحديث، وكذلك تشتمل على كل الدراسات والكتب والأبحاث والإصدارات التي كتبت في مجال مكافحة التطرف وقايةً وعلاجًا؛ ليكون الأكبر والأحدث من نوعه، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة في مجال مكافحة التطرف وتعزيز الأمن الفكرى.