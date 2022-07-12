اليوم السابع
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حكم قضائى يحدد 7 مبادئ للخطبة الموحدة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:16 م
حكم قضائى يحدد 7 مبادئ للخطبة الموحدة.. تعرف عليها مجلس الدولة _ صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أثبتت شهادة صدرت سابقًا من جدول المحكمة الإدارية العليا في  الحكم الذى أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية , وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
 
واليكم أبرز المباديء التي حددتها الادارية العليا لتنظيم الخطبة الموحدة:- 
 
-بعض الخطباء استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى تحريضية لشق الصف متخذين من الدين ستارا.
 
-مصر  تؤرخ لدور عالمى وليس اقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية.
 
-المسجد ذكرا لله بالارشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي.
 
-ليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته ويملي عليهم قناعاته الشخصية فيوهمهم أنه الحق المبين فيؤدى إلى الاحتقان الشعبي فى البلدان الإسلامية والعربية .
 
-الخطيب يتمتع بحرية فى طريقة اَداء الخطبة شفاهة ارتجالا أو مكتوبة مقروءة بما لا يخرج عن مضمون الخطبة الموحدة لإبراز ملكاته ومواهبه لجمهور المصلين.
 
-الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة ولا تزيد على عشرين دقيقة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب ، فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهو هدي النبي في خطبه الراتبة.
 
-منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الاوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير.

الخطبة الموحدة

مبدأ قضائي

تنظيم الخطبة

خطبة المساجد



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