حبس 3 متهمين بحيازة مخدر الآيس قبل ترويجها فى مدينة نصر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بشمال القاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار في المخدرات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات "قيادة أحدهم وملك والده" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس وزنت 400 جرام – مبلغ مالى –سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.