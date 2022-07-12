جيل بايدن تحتفى بالأمريكيين الإسبان: رائعون مثل "ساندوتش تاكو"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن يوم الاثنين إن المجتمع الإسبانى كان فريدًا مثل "سندويشات التاكو على الإفطار"، خلال خطاب ألقته فى سان أنطونيو بولاية تكساس خلال المؤتمر السنوى لمنظمة unidos المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية للأمريكيين من أصل لاتينى.

وقالت جيل بايدن فى إشارة إلى راؤول يازيجواير رئيس المنظمة: "ساعد راؤول فى بناء هذه المنظمة مع إدراك أن تنوع هذا المجتمع، المتميز مثل بودجاس برونكس، بجمال أزهار ميامى وفريد ​​من نوعه مثل سندويشات التاكو هنا فى سان أنطونيو، هو مصدر قوتك".

ووفقا لفوكس نيوز فإن الحدث هو الأكبر من نوعه الذي يتجمع فيه الداعمون للمجتمع الأمريكى من أصول إسبانية، واستجاب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا ، ماركو روبيو ساخرا من تعليق السيدة الأولى من خلال تغيير صورة ملفه الشخصي على تويتر إلى صورة تاكو ، ببساطة كتب: "#NewProfilePic".

تأتي تعليقات جيل بايدن في وقت يسعى فيه الرئيس جو بايدن للوصول إلى الناخبين من أصل إسبانى، الذين أعربوا عن استيائهم من أدائه الوظيفي.

فى تكساس فازت الجمهورية مايرا فلوريس في انتخابات خاصة لمنطقة الكونجرس الرابعة والثلاثين في يونيو، وهو المقعد الذي شغله الديمقراطيون لأكثر من قرن في المنطقة التي تمتد من سان أنطونيو إلى وادي ريو جراندي على الحدود بين تكساس والمكسيك ، معظمها من أصل لاتيني.