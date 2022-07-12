اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:47 م
أكرم القصاص
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جهاز تجميل وتطوير الإسماعيلية يواصل أعماله فى استعادة الشكل الجمالى للمحافظة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:36 م
جهاز تجميل وتطوير الإسماعيلية يواصل أعماله فى استعادة الشكل الجمالى للمحافظة جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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يواصل جهاز التجميل والتطوير بمحافظة الإسماعيلية أعماله فى تجميل وتنجيل ورفع كفاءة بعض الميادين من أجل أن تظل محافظة الإسماعيلية مقصدا لزائريها ،حيث أنها تتمتع بالمسطحات الخضراء والطبيعة الخلابة .

و خلال أيام عيد الأضحى المبارك، استمر الجهاز في رفع جميع المخلفات من المسطحات الخضراء و أماكن تواجد المواطنين يوميا وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى.

كما تابع الجهاز أعمال الري وإزالة الحشائش الغير مرغوب فيها وصيانة العديد من المناطق والجزر الوسطى بالعديد من الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وتأتى تلك الأعمال فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والتطوير للميادين وجميع أنحاء المحافظة.


 

جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية (1)
جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية (1)

 

جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية (2)
جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية (2)

 

 

جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية (3)
جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية (3)

 

 

جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية (4)
جانب من أعمال النظافة والتجميل بالإسماعيلية (4)

 


 


 


الاسماعيلية

جهاز النظافة والتجميل

عيد الأضحى

محافظة الإسماعيلية



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