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توافد الزوار بشكل كثيف على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:20 ص
توافد الزوار بشكل كثيف على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى حدائق - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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تواصل حدائق الرى بالقناطر الخيرية استقبال أعداد كثيفة من الزوار، للاحتفال بعيد الأضحى بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.
 
وفى محافظة أسوان استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية، وأسماك نهر النيل وعروس النيل.
 
كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيرا من المصريين والأجانب.
 
كان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري قد أصدر توجيهاته برفع حاله الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعدادا لعيد الأضحى المبارك.
 
 

عيد الاضحى

الرى

القناطر الخير

العيد



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