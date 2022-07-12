اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:10 م
أكرم القصاص
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تفريغ 9435 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:53 م
تفريغ 9435 طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء غرب بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة LADY SHAM ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 8 متر وذلك لتفريغ 9435 طن رخام بالميناء. 
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال، سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة  ومتواجد علي الأرصفه سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3  سفن حاويات .
 
وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .
 
 
 
 
 
 

 


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