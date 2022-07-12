اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:09 م
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تحرير 30 محضرا تموينيا للمزارعين الممتنعين عن توريد القمح بالبحيرة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:42 م
تحرير 30 محضرا تموينيا للمزارعين الممتنعين عن توريد القمح بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة.

وشدد على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة، خاصة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك للمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح فى منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وفى هذا السياق، أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة عن تحرير 30 محضر جنح بإجمالى 127 طن قمح لبعض المزارعين بمركز شبراخيت الذين لم يقوموا بالتوريد وأيضا الذين قاموا بتوريد كميات أقل من الكمية المقدرة لهم، كما تم التنبيه علي باقي المزارعين بسرعة التوريد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشرف على الحملات  الرقابية لضبط حركة توريد الاقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر الخاصة بالقمح المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين و مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة التموينية.


توريد القمح

الامتناع عن توريد القمح

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