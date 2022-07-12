بيطرى الشرقية: 10 مجمعات خدمية بقرى حياة كريمة تقدم الخدمات بأعلى مستوى

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا بعنوان "بيطرى الشرقية" 10 مجمعات خدمية بقرى حياة كريمة ستعمل على تقديم الخدمات بأعلى مستوى.

قال الدكتور إبراهيم متولى وكيل مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إن المحافظة انتهت من تنفيذ 10 مجمعات خدمية ضمن للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، التى ستعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى من توفير كافة الخدمات فى نفس المكان وبأعلى مستوى، فكل مجمع يضم "وحدات بيطرية و جمعية زراعية و وحدة إرشاد زراعى و فرع للبنك الزراعى ومركز لتجميع الألبان"، هذا ألى جانب إطلاق 13 قافلة علاجية مجانية بهذه القرى .

وأضاف أن مشروع القومى التحسين الوراثى و تمصير السلالات الأجنبية، هو مشروع سيعمل على زيادة الثروة الحيوانية و الالبان التى ستعود بالنفع على المربى وعلى المجتمع فتلك الأنواع تعطى أوزان مضاعفة بنفس نوع التغذية التى يتناولها نظيرها العادى فهو يعطى 20 كيلو لبن و العجول تزيد 8, يوميا، و لذلك فقد أنشئت 130 نقطة للتلقيح الصناعى و الهيئة مدتنا بخزان النيتروجين كبير الحجم لاستخدامه فى حفظ اللقاح و تزودينا بأحدث معدات من أجل إجراء عمليات التلقيح.

وأكد أن المديرية تستعد للمرحلة الثانية فى خمس مراكز " بلبيس، فاقوس ، أولاد صقر، ديرب نجم، أبوحماد "، حيث من المقرر تنفيذ مجمعات خدمية، كما أننا نظمنا فيها خلال الفترة الماضية 5 قوافل علاجية مجانية و بينهم و لأول مرة قافلة بالتعاون مع مستشفى بروك الخيرى وهى من أقدم المستشفيات البيطرية الخيرية لعلاج الفصيلة الخيلية، و التى نفذت فى انشاص ببلبيس.