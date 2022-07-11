ذبح 486 أضحية داخل مجازر الشرقية بالمجان وتوزيع 8 رؤس ماشية على الأهالى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، قامت المديرية بالإشراف على أعمال ذبح ( 486 ) أضحية ما بين ( 203 أبقار – 141 جاموس – 89 ضأن – 21 ماعز – 32 جمل ) وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الإستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الإحتياجات من كوادر طبية بيطرية و أدوات و أجهزة لإستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطرى خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحى للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة ، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحى وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات على المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما أكد عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية ، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى للقيام بدورها المجتمعى لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ولإدخال البهجة والسرور عليهم لافتاً إلى قيام جمعية خيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بذبح 8 رؤوس ماشية تم اختيارهم بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية تحت إشراف مديرية الطب البيطرى وذلك لتوزيع اللحوم بالمجان على الأسر المستحقة بقرى حياه كريمة بمركز الحسينية.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم خاصة فى المناسبات والأعياد.

وجه المحافظ بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعى والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.