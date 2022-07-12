اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:55 م
أكرم القصاص
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بوتين يغير تسمية منصب "رئيس" جمهورية تتارستان إلى حاكم في وثيقة مجلس الدولة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:29 م
بوتين يغير تسمية منصب "رئيس" جمهورية تتارستان إلى حاكم في وثيقة مجلس الدولة بوتين
أ ش أ

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تعديل تسمية منصب رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، في وثيقة تكوين مجلس الدولة الروسية من "رئيس" إلى "حاكم" الجمهورية.

ووفقا لموقع (روسيا اليوم) الأخباري، نشرت التعديلات اليوم الثلاثاء، على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، حيث تمس تلك التعديلات وثيقة المرسوم الموقع عليه، نهاية عام 2020، والتي تنص على أن منصب مينيخانوف هو رئيس الجمهورية، بينما كان بوتين قد وقع، نهاية العام الماضي، قانونا بشأن تنظيم السلطات العامة في المناطق المختلفة من روسيا، بحيث يحظر استخدام كلمة "رئيس" ، في لقب رؤساء المناطق والجمهوريات المختلفة التابعة لروسيا، إلا أن منصب رئيس جمهورية تتارستان ظل حتى ذلك الوقت يحمل هذه التسمية، لتتغير هذه التسمية الآن إلى "حاكم" الجمهورية، بدلا من الرئيس.

وسوف يجري العمل الآن لمواءمة التشريع الجمهوري داخل جمهورية تتارستان مع معايير القانون الفدرالي، على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2023.

 


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تتارستان

جمهورية تتارستان

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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