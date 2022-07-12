بنك روسيا: ارتفاع الفائض بميزان المدفوعات لـ138.5 مليار دولار بالنصف الأول

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ارتفع الفائض فى الحساب الجارى للمعاملات الاقتصادية الروسية مع العالم الخارجى فى النصف الأول من العام 3.5 أضعاف ليصل إلى 138.5 مليار دولار أمريكي.

وقال "بنك روسيا"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، إن الرصيد فى الحساب الجارى لميزان المدفوعات الروسى ارتفع فى النصف الأول من عام 2022 ما قيمته 138.5 مليار دولار، وهو ما يزيد 3.5 مرات عن الفترة نفسها من عام 2021 التى بلغت 39.7 مليار دولار.



وأضاف أن ميزان التجارة الخارجية فى السلع والخدمات الروسية ارتفع فى النصف الأول من عام 2022 بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار، مقارنة بـ 60.5 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2021.