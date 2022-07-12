اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:41 ص
أكرم القصاص
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بلجيكا تسجل ارتفاعا بنسبة 39% في حالات الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:11 ص
بلجيكا تسجل ارتفاعا بنسبة 39% في حالات الإصابة بكورونا كورونا فى بلجيكا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت السلطات الصحية في بلجيكا 7692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بين 2 و9 يوليو الجاري، وذلك يمثل ارتفاعا بنسبة 39٪ في حالات الإصابة مقارنة بالأسبوع السابق.


وأفاد معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم /الثلاثاء/ - بأنه بين 2 و9 يوليو الجاري، توفي ما يقارب 7ر7 شخص بسبب الفيروس، مضيفا أنه يوجد 1951 حالة إصابة بالفيروس بالمستشفيات بينهم 88 مصابا في العناية المركزة.


وأشار المعهد إلى أنه منذ ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 32 ألفا و15 شخصا حتى الآن، وإجمالي الإصابات بلغ 4 ملايين و32 ألف إصابة.


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