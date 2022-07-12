بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب فى أوكرانيا خلال مؤتمر شباب الاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى إنهاء الحرب فى أوكرانيا، وبمناسبة مؤتمر شباب الاتحاد الأوروبى، الذى بدأ فى العاصمة التشيكية براغ أمس، حول موضوع "الالتزام معًا من أجل أوروبا مستدامة وشاملة"، بعث البابا رسالة توقف فيها عند الحرب فى أوكرانيا، التى تضاف إلى نزاعات كثيرة أخرى فى العالم ما يجعل الحاجة إلى ميثاق تربوى يربى الجميع على الأخوة أكثر إلحاحا.

وأشار بابا الفاتيكان إلى قول كثيرين إن العالم لو كانت تحكمه النساء لما كانت فيه هذه الحروب الكثيرة، قائلا "إننى أحب التفكير فى أن هذا المبدأ ينطبق على عالم يحكمه الشباب أيضاً"، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وأضاف بابا الفاتيكان "أيها الشباب الأعزاء، أثناء انعقاد مؤتمركم، هناك فى أوكرانيا، التى لا تنتمى للاتحاد الأوروبى، لكنها جزء من أوروبا، حرب سخيفة".

وذكر البابا أن "فكرة أوروبا الموحدة نشأت بهدف إحلال السلام بعد حروب عديدة دارت فى القارة، وأدت إلى فترة سلام استمرت 70 عامًا.

وأضاف "الآن يجب علينا جميعًا أن نلزم أنفسنا بوضع حد لدمار الحرب هذا، حيث، كما يحدث فى العادة، يقرر عدد قليل من الأقوياء ويرسلون آلاف الشباب للقتال والموت"، وأوضح أن "فى مثل هذه الحالات يكون التمرد شرعيًا".

وتابع بابا الفاتيكان: "أحدهم قال إن النساء لو كانت تحكم العالم، لما كانت هناك حروب كثيرة، لأن من لديهن مهمة إعطاء الحياة لا يمكنهن اتخاذ قرارات بشأن الموت، وبالطريقة بنفسها، أحب أن أفكر أن العالم إذا كان يحكمه الشباب، فلن تكون هناك حروب كثيرة، لأن من ينتظرون الحياة بأسرها أمامهم لا يريدون كسرها والتخلص منها، بل عيشها على أكمل وجه".