إزالة 12 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية فى المنيا

المنيا_حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتكثيف حملات رصد ومتابعة ومنع كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتعامل معها بشكل فورى فى المهد، بخاصة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم لإيقاف تلك الظاهرة، من خلال الإزالة الفورية لأى تعدٍ جديد، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقانون، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.

أكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، لكافة القطاعات الخدمية ومجالس المدن، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، من خلال خطة متكاملة، على رأسها متابعة ملف التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على الاستمرار فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكدا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، لافتا إلى أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بملف إزالة التعديات، وهناك جهود مكثفة لإنهاء أشكال التعديات بالمحافظة فى أقرب وقت.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، منها 11 حالة بمجلس قروى بنى أحمد، وحالة ببنى محمد سلطان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.