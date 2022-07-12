اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 568 شاباً منهم 5 "قادرون باختلاف" بالأقصر

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:21 ص
القوى العاملة: تعيين 568 شاباً منهم 5 "قادرون باختلاف" بالأقصر وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 568 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، منهم 5 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم  1757  شاباً، كما تم استخراج   667  شهادة قياس مستوى المهارة ، و 672  رخصة مزاولة الحرفة.
 
وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 6 منح مواليد بـ 12 ألف جنيه ، و5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه ، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية .
 
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي،   مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 300 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 14 محضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 8 شكاوي .
 
أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 277 منشأة ، وعمل 5 حملات نوعية ، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضراً ، كما تلقت المديرية 50 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 منها ودياً ، وإحالة 19 شكوى منها إلى القضاء، و16  شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 180 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

محمد سعفان

وزير القوى العاملة

الاقصر

ذوى الهمم



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