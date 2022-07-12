اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:32 م
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القابضة للتشييد: نستهدف مشروعات بـ3 مليارات جنيه فى أبو ظبى وعمان وموريتانيا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:00 م
القابضة للتشييد: نستهدف مشروعات بـ3 مليارات جنيه فى أبو ظبى وعمان وموريتانيا مهندس محب سالم
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى وزارة قطاع الأعمال العام ، لزيادة حجم عمل شركاتها التابعة خاصة شركات المقاولات التي تحظى بسمعة دولية وسبق لها تنفيذ مئات المشروعات في دول الخليج والدول العربية والافريقية، ومنها شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم.

حول تفاصيل المشروعات الجديدة المتوقع تنفيذها ،كشف المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة ل" اليوم السابع" ان الشركة تنافس حاليا على مشروعات بقيمة 3 مليارات جنيه فى كل من أبو ظبى وعمان وموريتانيا ، خاصة ان الشركة لها سابقة اعمال جيدة جدا في مختلف الدول وتحظى بثقة كبيرة.

أضاف محب سالم انه يتم تنفيذ العديد من المشروعات حاليا، منها مشروع خط مياه من مدينة زايد  بقيمة 1.570 مليار جنيه ، تم التعاقد عليه العام المالى 2019-2020، بجانب زيادة أوامر الاسناد بقيمة 812 مليون جنيه ، والحصول على أعمال جديدة في مصر بقيمة 2 مليار جنيه .

أوضح أن قيمة التعاقدات بلغت 2.859 مليار جنيه العام المالى 2020-2021 ، كما بلغت قيمة المشروعات التي تم الانتهاء منها 1.955 مليار جنيه  ، ومن المتوقع تنفيذ أعمال بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022 .


المقاولات المصرية

مختار ابراهيم

محب سالم

عمان

أبو ظبى

القابضة للتشييد



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