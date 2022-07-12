اليوم السابع
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الفرح اتقلب لمشاجرة.. إصابة 11 شخصا بين عائلتين فى المنيا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:45 ص
الفرح اتقلب لمشاجرة.. إصابة 11 شخصا بين عائلتين فى المنيا مشاجرة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تحول فرح بإحدى قرى مركز ابوقرقاص بالمنيا إلى مشاجرة بين طرفين، وتسبب ذلك فى إصابة 11 شخصا بينهم شخصين فى حالة خطرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اخطار النيابة لتباشر التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مركز شرطة أبوقرقاص يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الخياري التابعة لمركز أبوقرقاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالمركز لمكان البلاغ وأفادت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عائلتي شكر والديابات بالقرية وأسفرت عن إصابة ما يقرب من 11شخصا بإصابات مختلفة وأن سبب المشاجرة خلافات منذ ثلاث سنوات .

 


مديرية الامن

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