الفرح اتقلب لمشاجرة.. إصابة 11 شخصا بين عائلتين فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تحول فرح بإحدى قرى مركز ابوقرقاص بالمنيا إلى مشاجرة بين طرفين، وتسبب ذلك فى إصابة 11 شخصا بينهم شخصين فى حالة خطرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اخطار النيابة لتباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مركز شرطة أبوقرقاص يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الخياري التابعة لمركز أبوقرقاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالمركز لمكان البلاغ وأفادت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين عائلتي شكر والديابات بالقرية وأسفرت عن إصابة ما يقرب من 11شخصا بإصابات مختلفة وأن سبب المشاجرة خلافات منذ ثلاث سنوات .