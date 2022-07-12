اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:13 م
أكرم القصاص
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الصومال وإرتيريا يوقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:02 م
الصومال وإرتيريا يوقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
أ ش أ

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وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونظيره الإرتيري أسياس أفورقي، مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية على مستوى الشعبين، وتعزيز التعاون في المجالات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وحماية البيئة، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي.
 
جاء ذلك في ختام زيارته الرسمية التي قام بها إلى إرتيريا، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الثلاثاء، وخلال الزيارة الرسمية تفقد رئيس الصومالي معسكرات تدريب قوات الجيش والقوات البحرية الصومالية والتي تتلقى التدريبات في إرتيريا.

الصومال

حسن شيخ محمود

إريتريا

الصومال وإرتيريا



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