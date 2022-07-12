السلطات الليبية تعلن غرق ثلاثة مواطنين مصريين على شواطئ صبراتة

كتب: أحمد جمعة

أعلنت السلطات الليبية، أمس الإثنين، غرق ثلاثة أشقاء يحملون الجنسية على شواطئ مدينة صبراتة غرب البلاد، مشيرا إلى تمكن هيئة الوطنية فى ليبيا من انتشال جثة مواطن مصرى، والبحث عن جثامين اثنين آخرين أشقاء على شواطئ صبراتة.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية الليبية، إنقاذ ثلاثة آخرين من الغرق في منطقة تاجوراء، موضحة أنها تلقت بلاغا يفيد بغرق ثلاثة مصريين الأحد، حيث خرجت دورية تابعة للإنقاذ البحرى، وجرى إخراج أحدهم وجارٍ البحث على الشخصين الآخرين.

وفي الواقعة الثانية، خرجت فرقة البحث والإنقاذ بوحدة الإنقاذ البحري تاجوراء، استجابة للبلاغ الوارد عن وجود حالات غرق بمصايف 32 بتاجوراء، حيث جرى إنقاذ ثلاثة وتوفي شخص رابع.

في سياق آخر، أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولاى أورلاندو، التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين فى حل المختنق الحالى والذهاب إلى الانتخابات.

وقال "أورلاندو" فى تغريدة له عبر تويتر، الإثنين، أنه التقى فى باريس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسى إلى ليبيا "بول سولير" لمناقشة العملية السياسية فى ليبيا وسبل الحفاظ عليها.

وأوضح "أورلاندو" أن الحفاظ على العملية السياسية لليبيا كانت نقطة محورية فى مشاوراته مع "بول سولير" فى باريس اليوم، مؤكدا أن إيطاليا وفرنسا تشتركان فى أهداف الوحدة والاستقرار فى ليبيا، مضيفا بأن الجميع ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الليبيين فى حل المختنق الحالى والذهاب إلى الانتخابات.

وأجرى المبعوثان الإيطالى والفرنسى خلال الأيام الماضية زيارة إلى ليبيا التقيا خلالها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبيين.