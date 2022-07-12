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السجل الجنائى للإرهابى يحيى موسى.. بعد حكم إعدامه بـ"كتائب حلوان"

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:04 م
السجل الجنائى للإرهابى يحيى موسى.. بعد حكم إعدامه بـ"كتائب حلوان" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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حصل الإرهابي يحيى موسي على حكما بالإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، من الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

 

وخلال التقرير سنرصد الأحكام الصادرة على أخطر إرهابى مطلوب للعدالة الذى شارك في تنفيذ العديد من العمليات العدائية عن طريق التحريض والتمويل.

 

ـ في 26 يونيو 2022، حصل على حكما بالإعدام من الدائرة الأولى إرهاب.

 

ـ في 9 ديسمبر من 2021، حصل على حكما بالمؤبد من الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، في اتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

 

ـ في 14 يونيو من عام 2020، حصل من محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، والمنعقدة بطرة، على حكما بالمؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب، في واقعة محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير امن الإسكندرية الأسبق، واغتيال اثنين من طاقم حراسته.

 

ـ فى 22 يوليو عام 2017، حصل على حكم بالإعدام من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات.


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