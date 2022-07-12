اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج.. صور

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:02 ص
الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج.. صور المعدات الجديدة
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم شراء عدد 4 كباش مجهز بقيمة 11.5 مليون جنيه وشراء عدد 3 باك لودر بقيمة 3.2 مليون جنيه وعدد واحد قلاب بقيمة 705 ألف جنيه وسيارة نقل مياه بقيمة 860 ألف جنيه.
 
ولفتت الشركة إلى أن تلك المعدات دخلت الخدمة قبل عيد الاضحى للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب.
 
من جانبه، أشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى، أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية، وانه تم توزيعهم على أفرع صرف صحى جرجا وطما وجهينة والمراغة، كما يقوم الباك لودر بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وأنه تم توزيعهم على أفرع مياه دار السلام والمنشاة والمراغة، هذا بالإضافة إلى تخصيص القلاب وسيارة نقل المياه لمحطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بالكولا، حيث يتم استخدام القلاب فى نقل الحماة ورفع مخلفات.
 
WhatsApp Image 2022-07-11 at 1.01.05 PM (1)
 

 

الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج صور (1)
الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج صور (1)

الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج صور (2)
الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج صور (2)

الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج صور (3)
الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج صور (3)

الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج صور (4)
الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج صور (4)

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شركة مياه الشرب

مياه سوهاج

معدات جديدة

شركة مياه الشرب بسوهاج

معدات صرف



الموضوعات المتعلقة

"صنع فى مصر".. سوهاج الجديدة تشهد إنشاء أول مصنع بأيدٍ مصرية 100%.. ينافس المنتجات الصينية والفرنسية.. وصاحب المصنع: القيادة السياسية وفرت لنا كل شىء ونشكر الرئيس السيسى.. صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 06:00 ص

إقبال متوسط على منتزهات سوهاج فى ثانى أيام العيد بسبب ارتفاع الحرارة.. لايف

الأحد، 10 يوليه 2022 04:23 م

تعرف على 5 مشروعات لشركة مياه الشرب في سوهاج بـ183 مليون جنيه

الأحد، 10 يوليه 2022 05:00 ص

"تضامن سوهاج" تحصل على المركز الأول ضمن فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"

الخميس، 07 يوليه 2022 10:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة