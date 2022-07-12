الدفع بمعدات جديدة بقيمة 16.2 مليون جنيه بمياه سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم شراء عدد 4 كباش مجهز بقيمة 11.5 مليون جنيه وشراء عدد 3 باك لودر بقيمة 3.2 مليون جنيه وعدد واحد قلاب بقيمة 705 ألف جنيه وسيارة نقل مياه بقيمة 860 ألف جنيه.

ولفتت الشركة إلى أن تلك المعدات دخلت الخدمة قبل عيد الاضحى للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب.

من جانبه، أشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى، أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية، وانه تم توزيعهم على أفرع صرف صحى جرجا وطما وجهينة والمراغة، كما يقوم الباك لودر بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وأنه تم توزيعهم على أفرع مياه دار السلام والمنشاة والمراغة، هذا بالإضافة إلى تخصيص القلاب وسيارة نقل المياه لمحطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بالكولا، حيث يتم استخدام القلاب فى نقل الحماة ورفع مخلفات.