الخارجية الروسية: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية

كتب محمد عبد المجيد

قالت وزارة الخارجية الروسية ، ان واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن واشنطن وحلفائها، وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية، وأطلقوا العنان لمواجهة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية".

وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي، وذلك بحسب "روسيا اليوم".