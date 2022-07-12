اليوم السابع
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الخارجية الروسية: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:23 ص
الخارجية الروسية: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية
كتب محمد عبد المجيد

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قالت وزارة الخارجية الروسية، ان واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز".
 
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن واشنطن وحلفائها، وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية، وأطلقوا العنان لمواجهة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية". 
 
وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي، وذلك بحسب "روسيا اليوم". 
 
 

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