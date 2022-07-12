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الخارجية الروسية: أمريكا وحلفاؤها على شفا صراع مع روسيا محفوفا بتصعيد نووى

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:17 ص
الخارجية الروسية: أمريكا وحلفاؤها على شفا صراع مع روسيا محفوفا بتصعيد نووى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة وحلفاؤها يتأرجحون على نحو خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا سيكون محفوفا بتصعيد نووي.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، فقالت زاخاروفا إن واشنطن وحلفائها، وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية، وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية.

وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي.

 

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