الحكومة الإيطالية تعلن الطوارئ بسبب أسوأ موجة جفاف منذ عقود

فاطمة شوقى

أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ بسبب أسوأ موجة جفاف منذ عقود، خاصة في المناطق المحيطة بحوض نهر بو الذى أصبح أرضًا متصدعة، ومياه نهري أرنو وتيبر غير ملحوظة تقريبًا أثناء مرورهما عبر مدن مثل روما.

ووافقت الحكومة الإيطالية على إعلان حالة الطوارئ بسبب الجفاف في مناطق ومقاطعات الحكم الذاتي لأحواض نهر بو وجبال الألب الشرقية، والتى تستمر حتى 31 ديسمبر.

وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن إعلان الطوارئ يهدف إلى "معالجة الوضع الحالي بوسائل وصلاحيات غير عادية، مع تدخلات الإغاثة ومساعدة السكان المتضررين واستعادة وظائف الخدمات العامة والاستراتيجية والبنى التحتية للشبكات الاستراتيجية"، حسبما أفادت الحكومة الإيطالية.

وأشارت إلى أنه على وجه التحديد، تخطط الحكومة لتخصيص 36.5 مليون يورو لصندوق الطوارئ الوطنية، والذي سيتم تقسيمه إلى 10.9 مليون لمنطقة إميليا رومانيا و 4.2 مليون لمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا و 9 ملايين لمنطقة لومباردي ، 7.6 مليون لبيدمونت. المنطقة و 4.8 مليون لمنطقة فينيتو.

وأوضح وزير الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي مارياستيلا جيلميني : "نحتاج إلى حلول فورية لضمان مياه الشرب لجميع المواطنين ، دون أن ننسى القطاع الزراعي، فعلينا واجب حماية المحاصيل والشركات وتضحيات حياة العديد من المزارعين الإيطاليين".

وأشار جيلميني إلى أن "نقص المياه في الأسابيع الأخيرة أدى فقط إلى تفاقم الوضع الحرج بالفعل في بلدنا، حيث لم يتم بناء خزانات وسدود جديدة منذ عقود، ونحن نواجه بنية تحتية متقادمة وأنابيب مسربة".

وتبدو مدينة بوريتو الإيطالية الآن وكأنها صحراء، حيث يتدفق نهر بو من جبال الألب في شمال غرب إيطاليا إلى البحر الأدرياتيكي على الساحل الشرقي، وذلك مع انخفاض كمية الثلوج بنسبة 70 % ، مما أثر على الأراضي الزراعية الشاسعة التي تعتمد على نهر بو.

كما يؤثر الجفاف أيضًا على إنتاج الطاقة الكهرومائية، وانخفض هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 45٪ من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام في إيطاليا. تم الوصول إلى ما يصل إلى 34 درجة مئوية في بعض أجزاء البلاد ، مما تسبب في جفاف نهر سيرشيو في توسكانا.