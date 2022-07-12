التنمية المحلية: صرف 36 مليار جنيه للنظافة والتجميل بالمحافظات فى 8 سنوات

كتب ـ على عبد الرحمن

كشفت وزارة التنمية المحلية، أنه تم خلال الـ8 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف مبلغ 36 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة تغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة فى تقرير لها، أن الأعمال شملت شراء 2500 معدة نظافة جديدة وصيانة 4500 معدة قديمة ورفع تراكمات قدرها (47 مليون طن) منها 16 مليون طن تراكمات تاريخية، 31 مليون طن متولد يومي وتغطية حوالى 15 كيلو مترا مجارى مائية (ترع ومصارف) داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل عدد 125 مدينة وحى وعدد 600 قرية وتنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة والجمع المنزلى ببعض المحافظات على النحو التالي:

أولاً: رفع التراكمات التاريخية للقضاء على المقالب العشوائية

تم رفع حوالى 51 مليون طن من التولد اليومى خلال العاميين الماضيين .

تم التخلص من التراكمات التاريخية لحوالى 15,5 مليون طن بعدد 53 موقعا بالمحافظات .

ثانياً: المحطات الوسيطة المتحركة:

من المخطط تسليم معدات لعدد (79) محطة وسيطة متحركة.

 تم تسليم عدد (7) محطات وسيطة متحركة و جارى تنفيذعدد (72 ) محطة.

ثالثاً : المحطات الوسيطة الثابتة:

من المخطط تنفيذعدد (24) محطة وسيطة ثابتة .

 تم تسليم عدد (13 ) محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ (11) محطة.

رابعاً : المدافن الصحية الآمنة:

من المخطط تنفيذعدد (39) خلية دفن صحية .

تم الانتهاء من تنفيذ عدد (16) مدفنا وجارى تنفيذ (23) مدفنا.

خامساً : مصانع المعالجة والتدوير:

من المخطط تنفيذ وتطوير عدد (31) مصنع معالجة وتدوير للمخلفات .

 تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8) مصانع وجاري إنشاء ورفع كفاءة عدد (23) مصنعا.

من المخطط تطوير عدد ( 4 محطات لفرز المخلفات) بمحافظة جنوب سيناء وجارى التنفيذ.

كما حرصت الوزارة على توفير القطاع المتخصص لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى للحفاظ على الأصول وضمان الاستدامة وذلك من خلال التعاقد مع شركة إيكارو لادارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بمحافظة الدقهلية بالإضافة إلى محافظتى بورسيعد والإسماعيلية.

وحرصاً من الوزارة على إعداد قاعدة بيانات للشركات الراغبة فى إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية فقد تم الإعلان على إبداء رغبة الشركات المتخصصة على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات وقد تقدم نحو 30 شركة خاصة ترغب فى إدارة المصانع والمدافن الصحية، ويتم تقييمهم حالياً لإختيار أفضل الشركات لحين طرح المصانع التى يتم رفع كفاءتها أو إنشاء مصانع جديدة على الشركات الناجحة، بالإضافة إلى المشروعات الأجنبية التى تنفذها الوزارة والتى ستقوم بإنشاء مجمع متكامل للمعالجة والتخلص من المخلفات بمدينة العاشر من رمضان من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي بإجمالى تكلفة 126 مليون دولار.

وفيما يتعلق برفع نواتج تطهير الترع والمصارف، لفتت الوزارة، إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارتي الموارد المائية والرى والتضامن الاجتماعى لتفعيل المشاركة المحلية فى نقل نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع وصول المخلفات إليها، وتم تنفيذ التجربة بنطاق مركز إدارى بكل محافظة ليصبح الوضع الحالي بعدد ( 37 ) مركزا إداريا بعدد ( 20) محافظة على النحو التالي، وبلغ إجمالى المخلفات التى تم رفعها حتى تاريخه 90 ألف طن.