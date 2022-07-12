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البيت الأبيض: مقتل ماهر العقال أحد قادة داعش يخرج إرهابيا رئيسيا من الميدان

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:05 م
البيت الأبيض: مقتل ماهر العقال أحد قادة داعش يخرج إرهابيا رئيسيا من الميدان البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن مقتل ماهر العقال أحد قادة تنظيم داعش يخرج إرهابيا رئيسيا من الميدان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض، أن مقتل ماهر العقال يحد من قدرة داعش على التخطيط والوصول للموارد.

وأوضح البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج الآلاف من القوات في مهام قتالية لتحديد التهديدات التي تواجهها وتقضي عليها عليها.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بضربة نفّذتها طائرة مسيرة أمريكية.

وقالت وسائل إعلام، إن زعيم داعش الذى تم استهدافه فى الضربة الأمريكية هو ماهر العقال.

ونقلت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن الجيش الأمريكى، أن ماهر العقال، قتل فى غارة جوية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.يعد ماهر العقال أحد أبرز أربعة قادة لتنظيم داعش بشكل عام، وفقًا للعقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، وأوضح "بوتشينو" أن نائب العقال استهدف أيضا، لكن لم يتضح ما إذا كان قتل أو أصيب، وقال بوتشينو: "إن التخلص من قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".


أمريكا

داعش

سوريا

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