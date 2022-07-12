الانتهاء من ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى فى 34 قرية بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ، اليوم أخر أيام التشريق الانتهاء من ذبح 420 أضحية محلية داخل مجزر شبشير الحصة المعتمد من وزراة الزراعة وبإشراف الطب البيطري، حيث تم توزيع اللحوم في 34 قرية ضمن القري الاولي الرعاية.

وأكد شيخ العرب عبدالله، وكيل وزارة التضامن بالغربية، في بيان اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم ب 34 قرية وهى قرى كفرسبطاس واخناواى ومنشاة جنزور بطنطا، وقرى بلاوى وعزبة مبارك وشبرابيل وتطاى وبلكيم وميت يزيد مركز السنطة، وقرية ميت هاشم مركز سمنود، وقرى بلشاى وابيار وكفرالمحروقى ومنشاه سليمان مركز كفرالزيات، وقرى مشال وحصه ابار وقرانشو مركز بسيون، وقرى ميت المخلص وشرشابه وسنباط وكفرالجنيدى وسنبو وكفرسنباط مركز زفتى، وقرى سملا وابشواى والابيارى ونشيل والشين والعمه وشبرانباص والعتوه مركز قطور، وقرية العجرمه مركز المحلة.