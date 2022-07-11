محافظ الغربية يتابع مبادرة صك الأضحية لتوزيع اللحوم في قرى حياة كريمة

وأكد رحمي أن توزيع اللحوم للفئات الأكثر احتياجا يعمل على إدخال السعادة والبهجة لقلوبهم، مشيداً بمساهمة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها صناع الخير في تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، حيث تشارك المؤسسة مع الدولة بدور كبير في مختلف المبادرات وأهمها "حياة كريمة".

من جانبه أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، إن ذبح الأضاحي وتوزيعها يأتي ضمن مبادرة مؤسسة صناع الخير التي تهدف إلى ذبح الأضاحي نيابة عن المضحين من خلال «صك الأضحية»، وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها في منازلهم بقرى مصر المختلفة وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمالا لمنظومة الخدمات الأهلية والإنسانية والتنموية التي تقدمها المؤسسة لدعم الأسر غير القادرة.

وفي الإطار ذاته أوضح الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن رؤوس الماشية العجالي والجاموسي التي تم اختيارها نيابة عن المضحين تم الحرص على أن تتوافر فيها الشروط الشرعية للأضحية وخلوها من الأمراض وسلامتها البدنية الكاملة وغيرها من الاشتراطات.