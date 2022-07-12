الاستخبارات الخارجية الروسية: محاولات بولندية للتستر على توسعها فى غرب أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن هناك محاولات من بولندا للتستر على توسعها في غرب أوكرانيا، من خلال نشر دعاية تمويه ضخمة لهذا الغرض، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية إن المعلومات التي تلقاها الجهاز تشهد على رد الفعل العصبي للقيادة البولندية على حقيقة أن خططها لتقسيم أوكرانيا أصبحت مكشوفة للأنظار، متابعة: توقعت وارسو أنه في سياق المواجهة الجيوسياسية المتوترة، لن تهتم كييف ولا واشنطن ولا موسكو باستعداداتها المنهجية للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، وفي بولندا، كانوا يأملون أنه عندما يتحول الصراع في أوكرانيا إلى المرحلة الدبلوماسية، فإن التسوية ستدفع الأطراف إلى قبول "التوسع البولندي" كأمر واقع.

وتابعت الاستخبارات الخارجية الروسية : الآن، وبسبب تسرب معلومات حساسة، تضطر القيادة البولندية إلى إزالة المخاوف التي تظهر لدى "الرفاق في الناتو والاتحاد الأوروبي، موضحة أن وارسو تأمل في معالجة الأمر من خلال الدعاية المكثفة.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية: لقد صدرت تعليمات لمراكز الأبحاث الخاضعة للرقابة ووسائل الإعلام لإطلاق حملة إعلامية من شأنها أن تخفي إجراءات بولندا لتعزيز مواقفها في أوكرانيا ودحض "الشائعات غير اللائقة.