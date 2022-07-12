اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:13 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:44 م
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة شبان فلسطينيين من مخيم "الجلزون" الواقع شمال مدينة رام الله، وذلك لدى عودتهم من القدس المُحتلة إلى الضفة الغربية. 


وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أنه تم اعتقال الشبان عند مُخيم "قلنديا" الرئيسي الذي يعبر من خلاله الفلسطينيون الذين يحملون التصريحات إلى أراضي 48. 


وفي سياق مُتصل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا من مُحافظة الخليل الجنوبية، لدى محاولته السفر عبر معبر "الكرامة" مع الأردن دون الكشف عن أسباب أو دواعي اعتقاله.


إسرائيل

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