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الاتحاد الأوروبى يعلن نيته تخصيص مساعدات عسكرية بـ500 مليون يورو لأوكرانيا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:21 م
الاتحاد الأوروبى يعلن نيته تخصيص مساعدات عسكرية بـ500 مليون يورو لأوكرانيا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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أعلن ستيفانو سانينو، الأمين العام للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ، عن نية الاتحاد تخصيص 500 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا عسكريا من خلال صندوق خاص، تم الاتفاق من خلاله بالفعل على تخصيص ملياري يورو لتسليح نظام كييف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي،: نناقش الآن إمكانية الحصول على شريحة خامسة بمبلغ 500 مليون يورو.

وأوضح الأمين العام للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنه لأول مرة يتم تمويل شحنات الأسلحة الفتاكة من خلال هذا الصندوق.

 

 


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