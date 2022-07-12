الأمير هارى يلقى خطابا فى الأمم المتحدة احتفالا بيوم نيلسون مانديلا

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن الأمير هارى وميجان ماركل سيتواجدان في مدينة نيويورك يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يلقى الأمير هارى خطابًا أمام الأمم المتحدة.

وسيلقى الأمير هارى الخطاب، كجزء من يوم نيلسون مانديلا العالمى والذى يحتفل به يوم 18 يوليو كل عام، خطاب دوق ساسكس أمام اجتماع غير رسمي للجمعية العامة.



الأمير هارى وميجان ماركل



الأميرة ديانا ونيلسون مانديلا



هارى وميجان وأرملة نيلسون مانديلا

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لصحيفة ديلي ميل "أكدت بعثة جنوب إفريقيا مشاركة الدوق والدوقة في إحياء ذكرى يوم الاثنين، وتقول التقارير إن خطابه قد يشير إلى تأثير تغير المناخ والجوع في العالم، وشعار عيد نيلسون مانديلا لهذا العام هو: "افعل ما تستطيع، بما لديك، أينما كنت."

يقال إن الثنائي كانا حريصين على تكريم مانديلا منذ زيارة أرملته غراسا ماشيل في عام 2019، وقالت ماشيل للزوجين في ذلك الوقت: "من الرائع مقابلتكما، أنا متأكدة من أننا سنعمل معًا في المستقبل".

والتقت والدة الأمير هاري، الأميرة ديانا، بمانديلا في كيب تاون في مارس 1997، قبل خمسة أشهر فقط من وفاتها المأساوية، وسيكون هذا أول ظهور علني لهارى وميجان منذ احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الشهر الماضي.