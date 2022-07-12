اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: أكثر من 5 آلاف مدنى قتلوا فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:55 م
الأمم المتحدة: أكثر من 5 آلاف مدنى قتلوا فى أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 5 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت الخارجية الروسية أنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني مع مراعاة الموقف الروسي، مشيرة إلى أن مناقشة أي مشاركة أممية في المفاوضات كوسيط "سابق لأوانه".

وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء "الأوكرانيون لم يعطوا إجابة على تعديلاتنا المؤرخة في 15 أبريل من هذا العام، ونحن بدورنا مستعدون لمواصلة العملية التفاوضية مع مراعاة الموقف الروسي".. مضيفا: "ونعتقد أن مناقشة المشاركة المحتملة للأمم المتحدة في المفاوضات الروسية الأوكرانية كوسيط سابق لأوانه".


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة