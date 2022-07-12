استمرار فعاليات مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصل محافظة شمال سيناء، فعاليات مبادرة "العيد أحلى" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه شهد مركز شباب مدينة العريش إقامة يوم ترفيهي للأطفال من أعضاء ورواد المركز وتنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية وتوزيع الحلويات وألعاب الاطفال تحت إشراف مدير المركز ناصر حسن العزازي.



واستقبل مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش طلائع و رواد المركز، والفريق الكشفي لذوى القدرات و الهمم بالمركز وشارك الجميع فى الاحتفال بعيد الأضحى بإشراف مدحت أسعد مدير المركز.



ونفذ مركز شباب السلام بالعريش حفل استقبال للمواطنين وإقامة يوم ترفيهي للأطفال وممارسة كرة القدم وأنشطة متنوعة أشرف عليها عادل عبدالرحمن مدير المركز .



وشهد مركز شباب بئر العبد إقبالاً من المواطنين وتم تنظيم يوم ترفيهي للطلائع والشباب، إيمانا بدور مراكز الشباب فى مشاركة المواطنين إحتفالاتهم فى العديد من المناسبات، واستقبل مركز شباب النصر ببئر العبد المواطنين بفقرات ترفيهية منوعة.



ونظم مركز شباب أبو طويلة بمركز الشيخ زويد احتفالات العيد ، ونفذ مكتب قادرون بإختلاف يوم ترويحي لذوي القدرات و الهمم بمركز شباب سالم الهرش التابع لإدارة شباب رمانة.



وتابع كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء تفعيل مبادرة الاحتفال بالعيد بمراكز شباب مدينة الشيخ زويد و رفح، وتفقد تنفيذها فى مركز شباب قبر عمير ومركز شباب الشيخ زويد و مركز شباب الكوثر لإدارة شباب الشيخ زويد، ومركز شباب الأمل ومركز شباب شيبانة بإدارة شباب رفح.



وشهد مركز شباب الشيخ زويد احتفالات منوعة بالعيد شارك فيها كل الأعمار مع ساعات الصباح الأولى بالبالونات والهدايا وسط فرحة الأطفال.





احتفال بالعيد



احتفالات بالعيد



احتقالات مراكز الشباب بالعيد



الاحتفال بالعيد بمركز شباب العريش



الاطفال يفرحون بالعيد فى مراكز الشباب



جانب من الاحتفالات



فرحة الاطفال











