اليوم السابع
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أكرم القصاص
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احذر من المشترك الكهربائى وحرارة الصيف.. 7 نصائح تحميك من الحرائق.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:21 م
احذر من المشترك الكهربائى وحرارة الصيف.. 7 نصائح تحميك من الحرائق.. إنفوجراف مواصفات المشترك الكهربائى

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إذا كنت تريد شراء مشترك كهربائي جديد لضمان سلامة منزلك وأسرتك من اندلاع الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائى بسبب سوء المشترك الكهربائى وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فنرصد من خلال الإنفوجراف التالى كل ما تريد معرفته عن الخطوات التى يجب اتباعها لشراء مشترك كهربائى عالى الجودة.

المشترك
المشترك
 
احرص على شراء نوع معروف المصدر ومطابق للمواصفات 
 
أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش 
 
يكون الجسم الخارجى مصنع من مادة مقاومة للاشتعال
 
أن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس
 
تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائى
 
تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التى تقوم بتوصيلها
 
الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالى تحتاج لتوصيلها مباشرة بالكهرباء

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مواصفات المشترك الكهربائي

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