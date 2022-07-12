إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس امام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس امام قرية فنارة دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب6 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن اصابة كلا من محمد ماهر سليمان 17 عام مقيم القاهرة مصاب جروح متفرقة بالوجه وماهر سليمان عبدالله 51 عام مقيم نفس العنوان مصاب اشتباه كسر بالساق الايمر وكدمات بالجسم وسليمان ماهر سليمان 19 عام مصاب بكدمات فى الجسم ومحمود نور 12عام مصاب بطدمات بالجسم وعزة محمود توفيق 40 عام مصابة بكدمات بالجسم.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.





