إصابة 16 شخصا بطريق سيدى عبد الرحمن الدولى الساحلى مطروح

مطروح - فريق المحافظات

شهد طريق سيدي عبد الرحمن أمام قرية هايسندا السياحية انقلاب سيارة ميكروباص مما ادي الي إصابة 16 شخصا بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلي مستشفي العلمين لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقي اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إخطار بوقع حادث مروري بطريق سيدي عبد الرحمن وعلى الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي جميع مصابي حادث ميكروباص سيدي عبد الرحمن وجرى الدفع بفريق الانتشار السريع للتعامل مع المصابين وهم :داليا كمال أحمد تبلغ من العمر 17 سنة من الجيزة والطفلة ضحى عبد الحميد محمد، تبلغ من العمر 11 سنة، من الجيزة، وشهد كمال محمد تبلغ من العمر 20 سنة، من الجيزة، ودعاء عبد الحميد محمد، تبلغ من العمر 21 سنة، الجيزة، والطفل محمد عبد الحميد زهران يبلغ من العمر 5 سنوات، ومسعد الحميد زهران يبلغ من العمر 22 سنة، من الجيزة، ومحمد محمود محمد يبلغ من العمر 32 سنة، من الجيزة، وسهير حسين محمد تبلغ من العمر 39 سنة من الجيزة، وجميعهم يعانون من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء مختار يوسف 37 سنة من الجيزة، وخيرية مختار يوسف 49 سنة من الجيزة، وإسلام مبروك عبد الحميد 24 سنة من الجيزة، وكمال محمد زهران يبلغ من العمر 49 سنة ويقيم في الجيزة، وحسام عبد الحميد زهران يبلغ من العمر 24 سنة، وعبد الحميد محمد زهران يبلغ من العمر 49 سنة، ويقيم في الجيزة وغادة كمال محمد 29 سنة من الجيزة، وأيمن محمود محمد يبلغ من العمر 25 سنة من الجيزة، وتبين أنهم مصابين بإصابات مختلفة ما بين كسور وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.