اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 3 فتيات إثر وقوع حادث تصادم بمركز شبراخيت بالبحيرة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:14 م
إصابة 3 فتيات إثر وقوع حادث تصادم بمركز شبراخيت بالبحيرة حادث
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيبت منذ قليل ثلاث فتيات بكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نصف نقل بمركز شبراخيت بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بوسط مدينة شبراخيت، واستقبال مستشفي شبراخيت "إيمان. ع. ا" 17 سنة، و"سعيدة. ص. ا" 17 سنة، و" وفاء. ب. ا" 17 سنة ـ مصابات بكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بوسط مدينة شبراخيت.
 
وجارى عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.


حادث تصادم

تصادم سيارتين

مركز شبراخيت

محافظة البحيرة

اصابة فتيات

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة