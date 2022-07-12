إصابة 3 فتيات إثر وقوع حادث تصادم بمركز شبراخيت بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيبت منذ قليل ثلاث فتيات بكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نصف نقل بمركز شبراخيت بالبحيرة.



كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بوسط مدينة شبراخيت، واستقبال مستشفي شبراخيت "إيمان. ع. ا" 17 سنة، و"سعيدة. ص. ا" 17 سنة، و" وفاء. ب. ا" 17 سنة ـ مصابات بكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل بوسط مدينة شبراخيت.



وجارى عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.