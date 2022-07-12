إصابة فرد أمن فى حريق محدود داخل مصنع للولاعات فى بنى سويف

بنى سويف: هاني فتحي

أصيب فرد أمن خاص بمصنع للولاعات بالمنطقة الصناعية شرق النيل في بني سويف، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بالذراعين على إثر حريق شب داخل المصنع منذ قليل، وجرى نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، فيما دفعت إدارة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع الولاعات بشرق النيل بالمنطقة الصناعية، حيث جرى التوجيه بالدفع بقوات الإطفاء على رأس سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ والسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران.

ودفعت إداراة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران، وجرى إخماد النيران بالتعاون مع العاملين بالمصنع.

وأسفر الحريق عن حالة إصابة لفرد أمن خاص بالمصنع يدعى "رمضان . ي . ع "23 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى مكان الحريق، وتحرر محضر بالحادث وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.