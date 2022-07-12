إسكندرية مش بحر بس.. طوابير الزوار تتوافد على حديقة الحيوان رابع أيام العيد

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع" فيديو لايف من داخل حديقة حيوان الإسكندرية "النزهة" لاستقبال الزائرين خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك وفتح أبوابها للزائرين من محافظة الاسكندرية والمحافظات الأخرى .

وقالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية إن الحديقة استقبلت رابع أيام عيد الأضحى المبارك أعدادا كبيرة من الجمهور والزائرين للاستمتاع بالحديقة والحيوانات، مع توفير كافة سبل وسائل الراحة والاستمتاع والأمن من قبل إدارة الحديقة.

وأكدت الدكتورة نبيلة عازر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإدارة المركزية للحدائق برئاسة اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية للحدائق ، تبذل ما بوسعها لإدخال البهجة و الشرور على الزائرين، وأن إدارة الحديقة تسعى إلى إسعاد الجمهور، خاصة أنها قامت بإرسال الدب فارس إلي حديقة النزهة تعد ثانى أكبر حديقة حيوان بمصر بعد حديقة حيوان الجيزة.

وأشارت الدكتورة نبيلة وليمإ أنه تم الغاء جميع الإجازات خلال عيد الأضحى المبارك والتواجد المستمر لجميع العاملين بالحديقة وايضا زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول لمنع التكدس أمام بوابة حديقة الحيوان .

وتعد حديقة الحيوان بالإسكندرية ثانى أكبر حديقة حيوان بعد حديقة حيوان الجيزة وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة بالاسكندرية وتقع بجوار حدائق أنطونيادس الشهيرة .