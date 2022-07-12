إزالة سور آيل للسقوط أعلى إحدى العمارات بحى ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استجابت محافظة الإسماعيلية لشكوى خاصة بوجود سور آيل للسقوط أعلى إحدى العمارات، بالمرحلة الخامسة بعد الكومسيون الطبى بحى ثالث مدينة الإسماعيلية، والتى تم نشرها على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، وقام المكتب الإعلامى لمحافظة الإسماعيلية برصدها.

و تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين عبر كافة طرق ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستجابة لها بشكل فوري، قام المكتب الإعلامى للمحافظة بالتواصل بشكل فورى مع الوحدة المحلية لحى ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، والذى قام بدوره بالمعاينة على الطبيعة.

وبسؤال سكان العمارة، تبين أن السور على هذه الحالة منذ أكثر من عام، وأنهم قاموا عدة مرات بالتحدث مع أحد السكان "مستخدم" السطح فى تربية بعض الطيور، ليقوم بترميمه وتنظيفه من مخلفات تربية الطيور والمياه المستخدمة، وأفادوا بأنه غير مستجيب .

وعلى الفور قامت مدير الإدارة الهندسية بالحى بالمعاينة، والتواصل مع لجنه المنشآت الايله للسقوط، وأفادوا بأنه يمكن إبلاغ شرطه النجدة وقسم شرطه ثالث، وتامين المكان والتعامل بفريق الطوارئ والتدخل السريع حيث انها حاله طارئة، وذلك حرصا على حياة المواطنين.

وبالفعل تم التعامل من قبل الوحدة المحلية لحى ثالث، بحضور رئيس الحى ونائب رئيس الحى ومدير الإدارة الهندسية، وتم هدم السور لداخل العقار ورفع أى ناتج عن الهدم فى الطريق العام.