التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال إجازة العيد بالإسماعيلية

وشملت حملة المدينة إزالة عن منزل مسلح بمساحة 100متر تابع لجمعية تعمير الصحاري بقرية المحسمة الجديدة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك حفاظا على أملاك الدولة وردع المخالفين بقوة القانون.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لأي محاولة تعدى على أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، أو البناء بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، خاصة في أيام العطلات الرسمية، وتزامنا مع اجازه عيد الأضحى المبارك.