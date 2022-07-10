التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال إجازة العيد بالإسماعيلية

تصدت الوحدة المحلية لقرية المحسمة الجديدة، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك لمحاولة البناء بدون ترخيص وذلك بتنفيذ حالة ازالة فورية لمبني تحت الانشاء.
وشملت حملة المدينة إزالة عن منزل مسلح بمساحة 100متر تابع لجمعية تعمير الصحاري بقرية المحسمة الجديدة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك حفاظا على أملاك الدولة وردع المخالفين بقوة القانون.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة التصدي لأي محاولة تعدى على أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، أو البناء بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء، خاصة في أيام العطلات الرسمية، وتزامنا مع اجازه عيد الأضحى المبارك.
التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال اجازة العيد بالإسماعيلية (1)
التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال اجازة العيد بالإسماعيلية (2)
التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال اجازة العيد بالإسماعيلية (3)
التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال اجازة العيد بالإسماعيلية (4)
التصدى للتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خلال اجازة العيد بالإسماعيلية (5)
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